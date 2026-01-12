NBA i Thunder non lasciano scampo ai Miami Heat I T-Wolves sgambettano gli Spurs

Nella notte NBA, i Oklahoma City Thunder hanno superato i Miami Heat con un punteggio di 124-112, approfittando del doppio impegno delle squadre. I Thunder, campioni in carica, hanno trovato ritmo nella seconda metà, grazie anche alla prestazione di Shai Gilgeous-Alexander. Contemporaneamente, i Minnesota Timberwolves hanno vinto contro gli San Antonio Spurs, consolidando le rispettive posizioni in classifica.

Oklahoma City (Stati Uniti), 12 gennaio 2026 – Le fatiche del doppio impegno ravvicinato hanno pesato e non poco sulle spalle dei Miami Heat, che hanno incassato la terza sconfitta di fila perdendo 124-112 in casa degli Oklahoma City Thunder: dopo un primo tempo passato a rincorrere la franchigia della Florida e chiuso a -5, i Thunder campioni in carica hanno accelerato piazzando un parziale di 15-0 alimentato dai guizzi di Shai Gilgeous-Alexander (il canadese, che ha sbagliato le prime cinque conclusioni tentate, ha poi chiuso con 29 punti, 16 dei quali siglati nella terza frazione) e non si sono più voltati indietro.

