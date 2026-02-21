Serie C | Livorno-Pineto 1-0 le pagelle | super Bonassi Di Carmine segna e si fa male

Il Livorno ha conquistato una vittoria importante contro il Pineto grazie a un gol di Di Carmine, che si è infortunato a fine primo tempo. La squadra di casa ha spinto fin dall'inizio, riuscendo a trovare il gol decisivo al 38’. La vittoria permette al Livorno di rafforzare la posizione in classifica, avvicinandosi alle zone di vertice. Il risultato cambia le prospettive della squadra in vista delle prossime partite di campionato.

Il Livorno torna alla vittoria. Gli amaranto, al Picchi, hanno superato per 1-0 il Pineto grazie alla rete di Di Carmine (costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico a fine primo tempo) blindando il discorso salvezza ed entrando in zona playoff. Una prova solida e concreta, quella offerta dagli uomini di Venturato. Seghetti 6: si vede soltanto con qualche uscita, per il resto non è chiamato ad interventi degni di nota. Ghezzi 6: preferito sulla destra a Mawete, riesce a garantire rispetto all'ex Bra maggior solidità in copertura. Noce 6,5: lavora di fisico sugli attaccanti biancazzurri.