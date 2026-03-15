Pioggia e grandine stravolgono la tradizionale domenica conclusiva del Mandorlo in fiore | in tanti hanno rinunciato

La pioggia e la grandine hanno trasformato la fine del Mandorlo in fiore, portando molti a rinunciare alle celebrazioni. Via Atenea si è svuotata, lasciando il centro cittadino deserto, anche se i turisti sono rimasti presenti con ombrelli e cappucci. La giornata ha visto una notevole diminuzione di partecipanti rispetto alle precedenti edizioni.

I visitatori - "armati" di ombrello e cappuccio - in via Atenea, stamani, c'erano. Ma nessun gran pienone. Assegnato al gruppo folk del Messico il premio Assostampa Via Atenea è rimasta deserta. Non di turisti, perché quelli - ombrelli alla mano e cappuccio sulla testa - c'erano. Niente balli, musiche, sorrisi però da parte dei componenti dei gruppi folk internazionali. Il maltempo ha stravolto ogni cosa. Ad Agrigento i temerari, quelli che hanno sfidato pioggia e grandine, sono arrivati. Ma non naturalmente tutti coloro che si aspettavano: niente gran pienone. In mattinata fra Canicattì, Racalmuto, Grotte, Siculiana, Cianciana e Sciacca è stato il finimondo: grossa grandine, pioggia battente e forte vento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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