Perché l’Iran può mettere in ginocchio i mercati energetici mondiali e cosa c’entra anche l’Italia

L’Iran ha la capacità di influenzare i mercati energetici mondiali, soprattutto attraverso il controllo dello Stretto di Hormuz, che rappresenta circa il 20% delle esportazioni di petrolio globale. Recentemente, la chiusura di questa via strategica ha provocato l’impennata del prezzo del greggio, superando i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. Questa situazione riguarda anche l’Italia, che importa una quota significativa di petrolio.

La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha bloccato circa il 20% del petrolio mondiale, facendo schizzare il greggio oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. L’Iran ha dimostrato di avere una leva che nessun attacco militare può neutralizzare in fretta: il controllo del più importante collo di bottiglia energetico del pianeta. Per l’Europa e per l’Italia, le conseguenze sono già visibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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