Il Milan sta valutando l'acquisto di Jackson durante la prossima sessione di mercato estivo. L'attaccante, noto per i suoi gol e le sue caratteristiche offensive, potrebbe contribuire alla rosa rossonera. Le trattative si concentrano anche sul suo ingaggio e sui numeri realizzati in questa stagione. La società ha in programma di definire i dettagli dell'operazione nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, mancano ancora partite importanti al termine della stagione, ma già si fanno tanti nomi per il possibile futuro del club rossonero. La dirigenza del Diavolo dovrebbe puntare molto sul prossimo attaccante. Si fanno tantissimi nomi e tante ipotesi in vista dell'estate e tra queste c'è anche Nico Jackson. L'attaccante è in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, ma almeno di clamorose sorprese dovrebbe tornare a fine stagione al Chelsea. Per il Milan potrebbe essere un'occasione importante: il club inglese potrebbe essere aperto alla cessione dell'attaccante, magari ancora una volta in prestito oneroso con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Perché il Milan cerca Jackson: la formula, i gol e l’impatto dello stipendio

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