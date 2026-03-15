Per Marr ricavi 2025 a quota 2,1 miliardi

Marr ha annunciato che i ricavi previsti per il 2025 raggiungeranno i 2,1 miliardi di euro. I dati ufficiali indicano che nel periodo consolidato i ricavi totali sono stati di 2,127 miliardi, in aumento rispetto ai 2,098 miliardi dell’anno precedente. La società ha diffuso queste cifre in un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sulla composizione dei ricavi o sui fattori che hanno determinato l’andamento.

Si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 2,127 miliardi, in crescita rispetto ai 2,098 miliardi del 2024, l’esercizio 2025 di Marr, società riminese attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, controllata dal gruppo Cremonini e quotata in Borsa. Il margine operativo lordo consolidato si è attestato a 108,8 milioni, contro i 120,2 del 2024; l’utile netto consolidato è pari a 31 milioni (42,7 nel 2024). Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 euro per azione, in calo rispetto agli 0,60 per azione dell’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per Marr ricavi 2025 a quota 2,1 miliardi Articoli correlati Leggi anche: Webuild, ricavi 2025 per 13,6 miliardi (+15%), Ebitda a 1,2 miliardi (+18%) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Per Marr Temi più discussi: Per Marr ricavi 2025 a quota 2,1 miliardi; MARR ridisegna la logistica, EBITDA 2025 a 108,8 milioni. Il 2026 si apre con l'espansione in Lombardia; Conti Marr, i risultati finanziari del 2025. Dividendo 2026 di 0,47 euro; Marr: ricavi consolidati in crescita nel 2025 - EFA News. Marr, i risultati finanziari del 2025. Dividendo 2026 di 0,47 euroMARR ha segnalato che l'avvio del 2026 evidenzia un andamento delle vendite e del primo margine coerente con gli obiettivi di crescita dell'anno ... soldionline.it MARR, redditività 2025 e dividendo in calo con riorganizzazione operativo-logisticaMARR, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso ... teleborsa.it Tensioni durante uno sciopero dei lavoratori del magazzino Marr. Alcuni sono stati medicati dalle ambulanze sul posto facebook