Pensioni più alte con la neutralizzazione dei contributi | il meccanismo Inps che esclude dal calcolo gli anni con stipendio ridotto e aumenta l’assegno mensile

La nuova normativa Inps sulla neutralizzazione dei contributi permette di aumentare l'importo delle pensioni, escludendo gli anni con stipendi ridotti dal calcolo. La manovra 2026 prevede inoltre un incremento dell’età pensionabile di tre mesi ogni due anni a partire dal 2028, eliminando Quota 103 e Opzione donna. Questi cambiamenti influiranno sui requisiti e sulle prestazioni future dei lavoratori.

La manovra 2026 alza l'età pensionabile di tre mesi ogni biennio dal 2028 e cancella Quota 103 e Opzione donna. Esiste uno strumento che permette di aumentare l'assegno pensionistico escludendo dal calcolo i periodi contributivi sfavorevoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Neutralizzazione contributi pensione: che cos’è e quando serve per aumentare l’assegno - In alcuni casi, possono anche essere con produrre un abbassamento del futuro trattamento previdenziale. lettera43.it

Pensioni, Corte Costituzionale: “Giusto il raffreddamento della rivalutazione di quelle medio-alte” - Bocciati tutti i ricorsi presentati contro il taglio previsto dalle leggi di Bilancio del governo Meloni degli ultimi anni, ma non da quelle per il 2025 Roma, 14 febbraio 2025 – La Corte ... quotidiano.net

Quando lavorare di più fa scendere la pensione: il principio della neutralizzazione - Può accadere che, dopo una vita di lavoro, versare ancora contributi finisca per ridurre la pensione invece di aumentarla? ilgiornale.it

