pensione inps a rischio per la comparsata nel film ferrari la sentenza

La corte d’appello di Bologna ha respinto il ricorso dell’Inps contro un pensionato che aveva partecipato come comparsa nel film Ferrari del 2022. L’ente previdenziale aveva contestato la sua presenza sul set, ma la decisione giudiziaria ha confermato l’innocenza dell’uomo. La vicenda riguarda quindi la tutela dei diritti dei pensionati coinvolti in produzioni cinematografiche.

La corte d’appello di Bologna ha respinto il ricorso dell’ Inps contro un pensionato che aveva fatto da comparsa nel film Ferrari del 2022. Per un compenso di 300 euro, l’Istituto aveva chiesto all’allora 64enne l’intera annualità di pensione indietro: 34mila euro. Già in primo grado l’Inps aveva visto respinta la sua richiesta, ma aveva presentato ricorso in appello. Anche in secondo grado, però, i giudici hanno ribadito che un impiego simile, di fatto compensato attraverso un rimborso spese, non può essere considerato sufficiente per violare i requisiti per la pensione con Quota 100, la formula che il pensionato aveva scelto per smettere di lavorare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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