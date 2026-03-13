Un pensionato di Modena, che aveva scelto la pensione con Quota 100, ha lavorato come comparsa nel film su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann per due giorni di riprese, ricevendo un compenso di 300 euro. Dopo aver partecipato alle riprese, l’INPS gli ha revocato la pensione, ma un giudice ha stabilito che questa decisione non era corretta.

Un pensionato di Modena, andato in pensione con Quota 100, ha partecipato come comparsa al film su Enzo Ferrari di Michael Mann per soli due giorni di riprese e un compenso di 300 euro. L’INPS gli ha reclamato l’intera pensione del 2022, circa 34.000 euro, ritenendo quell’attività incompatibile con il trattamento previdenziale. La Corte d’Appello di Bologna gli ha dato definitivamente ragione. Una scena di Ferrari (01 Distribution) La storia ha i contorni di un racconto kafkiano, eppure è accaduta davvero. Un uomo residente a Modena, che nel 2020 era andato in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi grazie alla cosiddetta “ Quota 100?,... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Recita nel film su Ferrari per due giorni, l’INPS gli toglie la pensione: ecco perché il giudice lo ha salvato

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