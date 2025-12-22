De Rebotti | Al lavoro per un piano dedicato al commercio e all' artigianato urbano prevista una nuova legge
“Il commercio regionale ha bisogno di una nuova legge, abbiamo attivato una cabina di regia guidata da SviluppUmbria, stiamo lavorando a un piano specifico dedicato”. L'assessore regionale Francesco De Rebotti delinea un quadro sull'economia e lo sviluppo dell'Umbria nel primo anno di governo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
