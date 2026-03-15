Paralimpiadi 2026 il medagliere | l’Italia batte ogni suo record | La classifica aggiornata

Durante le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia ha conquistato un numero record di medaglie e di ori, superando tutte le performance precedenti in questa manifestazione. La classifica aggiornata mostra i risultati ottenuti dagli atleti italiani, che si sono distinti in diverse discipline. La competizione continua e i numeri ufficiali confermano il nuovo risultato raggiunto dall’Italia in questa edizione.

Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia ha firmato il nuovo record di ori e di medaglie in una singola edizione. La pioggia di trionfi e di podi è arrivato soprattutto nello sci alpino, grazie alle imprese di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli. Ma anche nello snowboard, con il doppio oro di Luchini e Perathoner. Nei Giochi di Milano-Cortina è stato così battuto il record di podi che risaliva a Lillehammer 1994, mentre è stato raddoppiato il primato di ori conquistati. Nell’ultimo giorno è arrivato il bronzo di Giuseppe Romele nella 20 km di fondo categoria sitting. Ecco la situazione attuale e la posizione dell’Italia nel medagliere: Il medagliere live delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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