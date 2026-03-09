Palpeggia e bacia minorenne a Correggio denunciato per violenza sessuale

Un uomo è stato denunciato a Correggio per aver palpeggiato e baciato una minorenne. L’episodio si è verificato nelle ultime settimane, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La ragazza ha sporto querela, e l’uomo ora rischia procedimenti penali per violenza sessuale su minore. La vicenda è sotto indagine e ha attirato l’attenzione sulla zona.

Correggio (Reggio Emilia), 9 marzo 2026 - Un’ossessione degenerata in violenza, quella subita da una ragazza minorenne residente nel Reggiano, vittima di una persecuzione iniziata nell'estate dello scorso anno, quando un giovane di 19 anni ha cominciato a piantonare la sua abitazione guardandola insistentemente. La situazione è precipitata a metà gennaio, quando il ragazzo, dopo averla seguita, l'ha bloccata con forza contro un muro, costringendola a subire palpeggiamenti e baci contro la sua volontà. Nonostante l'intervento fortuito di una pattuglia dei carabinieri avesse inizialmente interrotto l'aggressione, il giovane avrebbe tentato nuovamente di approcciare la vittima pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palpeggia e bacia minorenne a Correggio, denunciato per violenza sessuale Articoli correlati Bacia un ragazzino alla fermata del bus e lo palpeggia nelle parti intime, anziano a processo per violenza sessualeAll'uomo è stata contestata l'aggravante per le molestie a minore e l'allontanamento da casa senza l'autorizzazione del giudice Un anziano di 89 anni... Palpeggia una studentessa 13enne, bidello rinviato a giudizio per violenza sessualeUna studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio. Tutto quello che riguarda Palpeggia e bacia minorenne a Correggio... Discussioni sull' argomento Molestie su minore alla stazione dei bus, anziano sotto processo; Molestie su minore alla stazione dei bus anziano sotto processo. Roma, palpeggia una turista minorenne sulla metropolitana e prova a baciarla: arrestato 28enneUn 28enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo ha palpeggiato una turista di 16 anni nella metropolitana di Roma provando ... blitzquotidiano.it Violenza sessuale in metro, palpeggia minorenne e prova a baciarlaHa approfittato di un momento di distrazione di una minorenne e l'ha palpeggiata in metro, tentando di baciarla. Un 28enne, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'uomo ... romatoday.it Aggredisce e palpeggia ragazza, arrestato dalla polizia iltorinese.it/2026/03/07/agg… #Torino x.com PALPEGGIA NIPOTINA DI 11 ANNI: RINVIATO A GIUDIZIO 38ENNE DI FONDI - facebook.com facebook