Palermo vs Juve Stabia trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Palermo e Juve Stabia. La partita è valida per il campionato italiano di seconda divisione e si gioca con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per rafforzare le rispettive posizioni in zona playoff. Entrambe le squadre sono in corsa per migliorare la classifica e cercare punti fondamentali per il prosieguo della stagione.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti per consolidare la posizione playoff. Palermo vs Juve Stabia si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 19 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero devono riscattare la pesante sconfitta di Monza facendo leva sul fattore casalingo fin qui sempre decisivo, visto che vincono da nove partite consecutive, utili a mantenere vivo il sogno promozione diretta. I campani sono reduci dal pareggio casalingo contro la Carrarese che ha frenato la loro rincorsa verso i playoff, che comunque non è compromessa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Juve Stabia, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Juve Stabia vs Carrarese, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Monza-Palermo, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Altri aggiornamenti su Juve Stabia Temi più discussi: Palermo-Juve Stabia: biglietti gratuiti per le associazioni di volontariato; Palermo - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo vs Juve Stabia; Palermo-Juve Stabia: info biglietti. Pronostico Palermo vs Juve Stabia – 17 Marzo 2026Il confronto di Serie B tra Palermo e Juve Stabia, in programma il 17 Marzo 2026 alle 19:00 presso lo storico Stadio Renzo Barbera, promette un’atmosfera ... news-sports.it Juve Stabia, assenza pesante per Abate: Gabrielloni squalificato contro il PalermoLa Juve Stabia dovrà fare i conti con un’assenza importante nel prossimo turno di campionato. L’allenatore Ignazio Abate non potrà infatti contare su Alessandro Gabrielloni, attaccante e punto di rife ... ilovepalermocalcio.com I fischi del pubblico del Romeo Menti accompagnano negli spogliatoi la Juve Stabia dopo l’ennesimo pareggio casalingo che costringe i gialloblù ad un brusco rallentamento. La vittoria interna manca ormai da quasi due mesi (24 gennaio 1-0 con la Virtus Ent facebook