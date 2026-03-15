Pagelle Lazio-Milan 1-0 | Estupinan disastroso attacco nullo

Nella partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A 2025-2026, la Lazio ha ottenuto una vittoria per 1-0 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Durante il match, Estupinan ha mostrato importanti difficoltà, mentre l’attacco del Milan si è rivelato incolore. Le valutazioni dei giocatori sono state stilate al termine dell’incontro, evidenziando le prestazioni di entrambi i team.

PAGELLE LAZIO-MILAN - Che sarebbe stata una partita difficile per il Milan lo si era capito dopo i primi cinque minuti, quando la Lazio ha imposto subito un ritmo altissimo. Tengono i rossoneri, che poi iniziano anche a fare la partita e hanno un paio di situazioni pericolose, una soprattutto con Estupinan che sfiora il palo. I biancocelesti però giocano sul lancio lungo in uno contro uno e la scarsezza di Estupinan gli regala il gol del vantaggio con Isaksen: da lì il Milan esce dal campo e nel finale di primo tempo rischia di prendere anche il secondo. Nel secondo tempo si alza la pressione rossonera, con un altro paio di occasioni. Una in particolare con Pulisic e Fofana, ma il gol non arriva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Lazio-Milan 1-0: Estupinan disastroso, attacco nullo Articoli correlati Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri, Motta da veterano. Estupinan horror, Leao perde le staffe VOTIPagelle Lazio Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Lazio Milan: i voti e i... Pagelle Pisa-Milan 1-2: Fullkrug disastroso, Modric salva tuttoPAGELLE PISA-MILAN - Siccome le fortune tutte agli altri e a noi mai, il Milan non affronta più la versione del Pisa tutta all'attacco a giocarsela,... Aggiornamenti e notizie su Pagelle Lazio Milan 1 0 Estupinan... Temi più discussi: Milan-Inter, le pagelle: Modric mostruoso, 7,5. Luis Henrique rovina tutto, da 5; Pressing: Le Pagelle di Milan-Inter Video; Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a Sarri; Milan-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Estupinan l'eroe inatteso, Esposito e Bonny non incidono, Leao opaco. Lazio-Milan (1-0), le pagelle rossonere: Estupinan alza bandiera bianca (4), Leao non accetta il cambio (4), Modric non si arrende (6)Incredibile ma vero. Il Milan non sfrutta il passo falso dell'Inter contro l'Atalanta. Anzi gli fa guadagnare un punto in classifica. Un punto ... msn.com Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen in palla (7), Gila energia pura (7). Motta come un veterano (6,5)Allo Stadio Olimpico di Roma vittoria della Lazio per 1-0 sul Milan nel ventinovesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di Isaksen al ... msn.com #Pagelle #LazioMilan 1-0: @PervisEstupinan disastroso, attacco nullo - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan x.com Giuseppe Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match di stasera. Scopri di più nel primo commento! facebook