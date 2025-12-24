Si ferma qui Alberto Matano decisione ufficiale della Rai su La vita in diretta

Quest’anno Rai cambia decisamente il palinsesto del pomeriggio, concedendo una pausa ai programmi di informazione e lasciando spazio a speciali dedicati al Natale. È successo il 23 dicembre 2025 con l’ultima puntata dell’anno di Vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Il giornalista e conduttore ha salutato il pubblico con un appuntamento speciale, chiudendo momentaneamente il programma. Una scelta che dimostra come, nonostante Mediaset abbia deciso di mantenere attiva l’informazione su Canale 5, la Rai abbia preferito dare una pausa al suo pomeriggio di punta, confermando comunque il successo ottenuto finora: Vita in diretta si conferma leader del pomeriggio di Rai 1, con ascolti ottimi e un pubblico affezionato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

