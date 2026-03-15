Orsolini, ex protagonista sulla fascia destra, ha annunciato l’obiettivo di tornare a essere protagonista. Dopo aver avuto un ruolo di rilievo, ora punta a riprendersi la posizione che aveva in passato. Il suo nome circola tra le voci di mercato e le trattative di squadra, mentre si prepara a dimostrare di poter tornare ai livelli precedenti.

E poi arriva il momento in cui un simbolo smette di essere intoccabile e diventa, semplicemente, un’opzione. Per Riccardo Orsolini quel momento è arrivato in una sera di fine inverno al Dall’Ara, tra le pieghe di un turnover che da un po’ di tempo, suo malgrado, si è trasformato in penalizzante gerarchia. Mentre Bernardeschi giovedì si prendeva le luci della ribalta con la Roma, il 7 rossoblù finiva nell’ombra di una panchina diventata troppo lunga (non un solo minuto in campo) e troppo stretta. Ma oggi, al Mapei Stadium, il sipario promette di alzarsi di nuovo sull’Orso ferito. Non è solo un derby, non è solo una rotazione pre-Roma: per Orsolini può essere il ritorno al centro della scena, l’ Occasione con la ‘o’ maiuscola per dimostrare che il suo mancino può ancora disegnare traiettorie da Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Orsolini, ex re della fascia destra. Adesso vuole riprendersi lo scettro

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