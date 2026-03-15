Oro per Sgueo | la convocazione nazionale dopo il trionfo

Sei pugili lucchesi hanno partecipato al torneo Mura di Roseto degli Abruzzi, con Andrea Sgueo che ha vinto la medaglia d’oro. La vittoria di Sgueo ha portato alla sua convocazione in nazionale. La competizione si è svolta nella città di Roseto degli Abruzzi e ha visto la presenza di atleti provenienti da diverse regioni.

Sono sei i pugili lucchesi che hanno portato il nome della città al torneo Mura di Roseto degli Abruzzi, dove Andrea Sgueo ha conquistato l’oro e ottenuto una convocazione nazionale. La competizione si è svolta con la formula del round robin, permettendo ai migliori quattro atleti per categoria di misurarsi tra loro in un girone all’italiana. I risultati ottenuti dalla delegazione guidata dai maestri Ivo Fancelli e Giulio Monselesan dimostrano come la scuola di boxe locale sappia produrre talenti capaci di competere a livello nazionale. Mentre alcuni giovani hanno raccolto medaglie d’argento e bronzo, altri hanno affrontato sfide più dure nel tentativo di ritrovare la forma dopo infortuni o di superare avversari di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro per Sgueo: la convocazione nazionale dopo il trionfo Articoli correlati Brignone d’oro nel gigante a Cortina: l’Italia brilla, un trionfo dopo l’infortunio e il super-G.Federica Brignone ha regalato all'Italia un'altra storica medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, trionfando nella competizione di... Gattuso valuta la convocazione in Nazionale: il CT conquistato sue qualitàUn profilo emergente del calcio italiano è al centro di un fermento carico di aspettative nazionali: la prospettiva di un inserimento tra i convocati... Contenuti utili per approfondire Oro per Sgueo la convocazione nazionale... La scuola dell’infanzia medaglia d’oro per il benessereLa scuola dell’infanzia di Lastra a Signa, nei dintorni di Firenze, ha vinto, con altri istituti toscani, un importante premio europeo per un progetto sul benessere. Ci siamo fermati qua per la ... iodonna.it Arti marziali. Valdinocci, momento d’oro: il campione fa scuola nel mondoE’ un momento d’oro per il pesarese Jordan Valdinocci. Il tre volte campione del mondo di kickboxing e detentore dei titoli mondiali ISKA (International Sport Kickboxing Association) e WKU (World ... ilrestodelcarlino.it