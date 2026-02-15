Brignone d’oro nel gigante a Cortina | l’Italia brilla un trionfo dopo l’infortunio e il super-G

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel gigante a Cortina, un risultato che segna una rinascita dopo l’infortunio e il super-G. La sciatrice italiana ha dominato la gara sulla pista ‘Olympia delle Tofane’, portando a casa il primo oro olimpico della sua carriera. La vittoria arriva in un momento difficile, dopo mesi di recupero e allenamenti intensi, e rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutto il team azzurro.

Federica Brignone Conquista l’Oro Olimpico nel Gigante: Una Rinascita sulla Neve di Cortina. Federica Brignone ha regalato all’Italia un’altra storica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, trionfando nella competizione di slalom gigante sulla pista ‘Olympia delle Tofane’ a Cortina d’Ampezzo. È il secondo oro per la campionessa italiana in questi Giochi, dopo quello già conquistato nel supergigante, un risultato che consacra il suo straordinario stato di forma e la sua resilienza. Una Prima Manche Perfetta, un Vantaggio Minimo ma Decisivo. La Brignone ha concluso la prima manche con un tempo di 1’03?23, prendendo il comando della classifica con un margine ridotto ma significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu Federica Brignone scrive la storia dopo l'infortunio: oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano. Cortina 2026: Brignone d’oro nel Super-G, una vittoria di cuore e resilienza dopo l’infortunio. L’orgoglio italiano. Federica Brignone ha vinto l’oro nel super-G ai Mondiali di Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi; Apoteosi Federica Brignone alle Tofane: oro da leggenda in super-G davanti al Presidente Mattarella; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Quanto vale l'oro di Federica Brignone? Oltre un milione di euro (in più) tra premi, sponsor e immagine. Brignone strepitosa: oro anche nel gigante, Italia da record alle Olimpiadi invernaliCORTINA D'AMPEZZO - Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di slalom gigante. In testa dopo la prima manche sull'Olympia delle Tofane, la 35enne valdostana, tesserata per il Centro Sportivo ... tuttosport.com Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook Federica Brignone entra nella leggenda: conquista l'oro anche nel gigante femminile. Sofia Goggia arriva ottava. Tutti gli aggiornamenti sulle Olimpiadi invernali sono su La Stampa #Olimpiadi #MilanoCortina2026 x.com