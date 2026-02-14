Anche gli elefanti hanno i baffi | sono sulla proboscide e senza di loro sarebbero ciechi

Gli elefanti hanno i baffi sulla proboscide perché senza di essi sarebbero praticamente ciechi. Questi peli aiutano gli animali a percepire l’ambiente circostante, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o quando usano la proboscide per esplorare. Un ricercatore ha osservato come i baffi siano fondamentali per orientarsi e individuare oggetti vicini, anche in ambienti bui o con poca luce.

Quando pensiamo a un elefante, immaginiamo la sua stazza imponente o le grandi orecchie, ma raramente ci soffermiamo sui suoi baffi. Eppure, sparsi lungo la proboscide, si trovano circa mille peli tattili che rappresentano il vero segreto della loro agilità. Poiché questi giganti della savana hanno una vista piuttosto limitata, i baffi fungono da radar ad altissima precisione: senza di essi, muoversi in un ambiente complesso sarebbe quasi impossibile. Uno studio recente condotto dal Max Planck Institute ha rivelato che questi peli non sono semplici decorazioni, ma organi di senso sofisticati. A differenza dei baffi dei gatti o dei topi, quelli dell’elefante hanno una struttura interna cava, simile ai tubuli che rinforzano le corna degli animali o i nostri stessi zoccoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

