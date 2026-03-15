A Parma, nel quartiere di Oltretorrente, un odore sospetto ha attirato l’attenzione dei cittadini, spingendo le forze dell’ordine a intervenire. Un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato con 17,5 grammi di sostanza stupefacente. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’individuo e il sequestro della droga.

Nel cuore di Parma, a Oltretorrente, un odore intenso ha scatenato l’allarme tra i residenti e portato alla rapida reazione della Questura. L’intervento dei poliziotti in piazzale Picelli ha portato all’arresto di un cittadino nigeriano trovato con hashish nel negozio etnico in ristrutturazione. La segnalazione è arrivata dai cittadini che, passando davanti al locale, hanno percepito immediatamente il fumo sospetto provenire dall’interno del punto vendita. Gli agenti sono giunti sul posto in poco tempo per gestire la situazione che stava creando preoccupazione nel quartiere. Il contesto produttivo e la sicurezza urbana. L’evento si colloca nella provincia di Parma, un territorio dove le attività commerciali etniche rappresentano una parte integrante del tessuto economico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Odore di droga a Parma: arrestato nigeriano con 17,5g

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