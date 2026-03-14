In quel negozio etnico c' è un forte odore di droga i poliziotti arrivano in piazzale Picelli | nigeriano arrestato

I poliziotti della Questura di Parma sono intervenuti in piazzale Picelli in risposta a segnalazioni dei cittadini dell’Oltretorrente riguardo a un forte odore di droga proveniente da un negozio etnico. Arrivati sul posto, hanno arrestato un uomo di nazionalità nigeriana. La presenza delle forze dell’ordine ha messo fine a una situazione che stava generando preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

L'uomo aveva in tasca 5 grammi di hashish, altri 12.5 erano nascosti in uno scaffale I cittadini dell'Oltretorrente hanno segnalato la situazione, i poliziotti della Questura di Parma sono intervenuti in poco tempo ed hanno risolto il problema, che stava creando allarme in quartiere. Era venerdì 6 marzo quando gli agenti sono arrivati in piazzale Picelli. Dall'interno di un negozio etnico, in corso di ristrutturazione, proveniva un forte odore di ‘fumo’. Era questa la segnalazione dei residenti che, passando davanti al locale, non potevano non sentire l'odore. All'interno del negozio c'era un uomo di origine nigeriana che si stava occupando dei lavori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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