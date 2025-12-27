Da balla coi lupi a balla coi ladri | Kevin Costner citato in giudizio per non avere pagato i costumi del suo film

Kevin Costner non balla coi lupi. Nuovi guai per l’attore americano e la sua saga western “Horizon”: la società Western Costume lo ha citato in giudizio in California per il mancato pagamento di costumi di scena, chiedendo 440mila dollari. Il caso si aggiunge a una serie di controversie legali e finanziarie che minacciano il futuro del progetto. La vicenda. Secondo quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, la società Western Costume ha depositato il 22 dicembre una causa per violazione contrattuale contro Costner e la sua casa di produzione Territory Pictures. L’azienda sostiene che una parte significativa delle fatture non sia stata saldata e che alcuni abiti siano stati restituiti danneggiati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

