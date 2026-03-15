Obesità nuove cure ma è necessario monitorarle a lungo

Durante il convegno alla Casa di cura Palazzolo si sono discussi i nuovi farmaci e le recenti frontiere nelle cure contro le malattie cardiovascolari e metaboliche, con un focus particolare sull’obesità. I relatori hanno presentato le ultime innovazioni terapeutiche, sottolineando l’importanza di monitorare a lungo termine l’efficacia e la sicurezza di queste nuove opzioni di trattamento.

IL CONVEGNO. Nuove frontiere e nuovi farmaci sono al centro di «Malattie cardiovascolari e metaboliche: nuovi trattamenti e prospettive future», incontro ospitato alla Casa di cura Palazzolo. Un’«epidemia silenziosa». Obesità, diabete e malattie vascolari descrivono uno scenario sempre più complesso e diffuso: «In Italia si contano quasi 4 milioni di persone con diagnosi di diabete, a cui si aggiunge un milione di casi sommersi. Tutto questo incide sulla morbilità e la mortalità da malattie cardiovascolari con eventi in gran parte evitabili – osserva Roberto Caccia, ematologo della Casa di cura Palazzolo -: ora l’obiettivo di prevenire anziché curare è alla nostra portata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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