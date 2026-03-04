Recentemente, le cure per l'obesità hanno subito un cambio di approccio, spostandosi oltre la semplice gestione del peso. Ora si considerano aspetti come la salute cardiovascolare, la prevenzione delle complicanze e la sostenibilità del sistema sanitario. Questa trasformazione riflette l'attenzione crescente verso trattamenti più completi e mirati, con l’obiettivo di affrontare la problematica in modo più efficace.

Al Senato la firma del Manifesto di Erice. In Italia oltre 6 milioni di adulti convivono con l’obesità. Caprio (IRCCS San Raffaele): “È una malattia cardiometabolica, meno del 2% dei pazienti candidabili è trattato, serve accesso appropriato alle nuove terapie” Non è più solo una questione di bilancia. È una questione di cuore, di prevenzione, di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Nel giorno della World Obesity Day 2026, il Senato della Repubblica ospita la firma del Manifesto di Erice sull’Obesità, documento che punta a trasformare l’approccio italiano a una patologia che nel mondo coinvolge oltre 800 milioni di persone. In Italia, secondo le più recenti stime epidemiologiche, oltre 6 milioni di adulti convivono con l’obesità e circa il 46% della popolazione è in eccesso ponderale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Obesità, svolta nelle cure

Tumore del pancreas, svolta nelle cure: arriva una nuova terapia rimborsata in ItaliaPer il tumore del pancreas metastatico con mutazione BRCA arriva in Italia la terapia di mantenimento con olaparib.

Tumore al seno metastatico, svolta nelle cure: nuova terapia rallenta la progressione (e migliora la sopravvivenza)Una nuova strategia terapeutica di precisione riduce del 50 per cento il rischio di progressione e migliora la sopravvivenza in alcune pazienti con...

OBESITÀ RICONOSCIUTA IN ITALIA: UN CAMBIAMENTO STORICO!

Una raccolta di contenuti su Obesità svolta nelle cure

Temi più discussi: Obesità infantile, la svolta passa dal cervello: il progetto RESILIENT riaccende il metabolismo; Obesità in Italia: una mappa delle disuguaglianze; NELLA GIORNATA MONDIALE DELL’OBESITÀ OSPEDALE E TERRITORIO SCHIERATI PER LA PREVENZIONE E LA CURA; Obesità, emergenza globale: nuove cure e focus su salute adolescenti e donne.

Obesità, svolta nelle cureAl Senato la firma del Manifesto di Erice. In Italia oltre 6 milioni di adulti convivono con l’obesità. Caprio (IRCCS San Raffaele): È una malattia cardiometabolica, meno del 2% dei pazienti candidab ... ilgiornale.it

Obesità, ancora troppi i pregiudizi e le disuguaglianze nell’accesso alle cureLe persone con obesità credono ancora che risolverla dipenda dalla volontà, ma è una malattia che richiede un approccio integrato. Riflettori sull’equità delle cure nella Giornata Mondiale ... corriere.it

Nella gestione dell’obesità il nodo centrale non è l’avvio della terapia ma la sua tenuta nel tempo. Tra aderenza, personalizzazione degli interventi e nuove tecnologie non sistemiche, l’approccio alla malattia cronica richiede strategie modulabili e integrate. C facebook

L’obesità necessita di una presa in carico dei pazienti. In Italia però c’è un enorme divario tra Nord e Sud che va colmato. Lo spiega l’esperto x.com