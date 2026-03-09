Falsi sms di Autostrade per l' Italia | attenti ai nuovi tentativi di pishing

Sono stati segnalati nuovi tentativi di phishing che coinvolgono falsi SMS e email attribuiti ad Autostrade per l'Italia. I messaggi fraudolenti mirano a raccogliere dati personali e bancari delle vittime, sfruttando il nome dell'azienda per sembrare più credibili. Le persone sono invitate a prestare attenzione e a non fornire informazioni sensibili attraverso questi canali.

Leggi anche: Falsi sms da Autostrade per l'Italia: attenti ai nuovi tentativi di pishing Leggi anche: La nuova truffa dei falsi messaggi da Autostrade per l'Italia Truffa Autostrade per l'Italia: come riconoscere l'inganno sul pedaggio non pagatoAttenzione alla campagna di smishing (SMS fraudolenti) che usa il nome di Autostrade per l'Italia per rubare dati bancari: truffa diabolica. Truffa Autostrade per l'Italia: allarme phishing via SMS ed emailNuova allerta truffe in Italia. Autostrade per l'Italia ha segnalato tentativi di phishing che sfruttano impropriamente il proprio nome per ingannare gli utenti e sottrarre dati sensibili.