Nuova Smart #1 2027 | come cambia con il restyling?

La nuova Smart #1 del 2027 si presenta con un restyling che modifica il design e alcune caratteristiche tecniche. La vettura, lanciata nel 2022, ha conquistato rapidamente il mercato come modello più venduto del marchio, risultato della collaborazione tra Mercedes-Benz e Geely. La casa automobilistica ha introdotto aggiornamenti estetici e funzionali per questa versione.

La Smart #1 è stata lanciata nel 2022 ed è diventata rapidamente il modello più venduto del marchio rinato sotto l’egida della joint venture tra Mercedes-Benz e il colosso cinese Geely. A distanza di circa tre anni, è lecito aspettarsi un restyling di metà vita. Ecco cosa potrebbe cambiare e quando potrebbe arrivare, basandoci sulle informazioni disponibili (le immagini sono create con intelligenza artificiale). 1. Una Smart che ha cambiato tutto. Con la #1, Smart ha abbandonato la filosofia della microcar cittadina per abbracciare quella del SUV compatto premium, posizionandosi in diretta concorrenza con la Mini Countryman e la Volvo EX30 (con cui condivide la piattaforma SEA di Geely). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Smart #1 2027: come cambia con il restyling? Articoli correlati Nuova Dacia Duster 2027: come sarà il restyling del suvEcco le anticipazioni su come potrebbe essere il restyling 2027 della Dacia Duster (basate sui rumor, render e piani di prodotto disponibili finora —... RIVOLUZIONE DACIA SANDERO 2026 - E' CAMBIATA DAVVERO Tutto quello che riguarda Nuova Smart Discussioni sull' argomento Nuova Smart #1 2027: come cambia con il restyling?; Nei ministeri si dimezza lo smart working, l'allarme del sindacato: Daremo battaglia; La parabola discendente dello smart working: aziende e Pa richiamano i dipendenti; Govee lancia le lampadine smart da 1.600 lumen e CRI > 90 | Prezzi. Nuova Smart #1 2027: come cambia con il restyling?Smart #1 2027: ecco come potrebbe cambiare il SUV compatto elettrico con il primo restyling. Design, batteria, autonomia e prezzo. ilgiornaledigitale.it BOMBA La nuova Smart TV Hisense Mini-LED 4K da 55" crolla di prezzo! (-170€) Hisense TV 55" Mini-LED 144Hz 4K 2025 55E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ Amazon Italia 499,00€ invece di ~~669,00€~~ - SCONTO DEL 25% - facebook.com facebook Apple rimanda la casa smart: nuova Apple TV e altri prodotti rimandati per un motivo preciso x.com