Oscar 2026 verso le nomination | orario italiano dove seguirle e i favoriti verso la Notte delle stelle

Il 22 gennaio 2026 si annunciano le nomination agli Oscar, con la diretta alle 8:30 ET (5:30 PT), corrispondente alle 14:30 in Italia. Questo momento segna l’inizio della corsa verso la Notte delle stelle, con i possibili favoriti pronti a essere annunciati. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire l’evento e le previsioni per questa edizione.

Los Angeles, 21 gennaio 2026 – Domani, giovedì 22 gennaio 2026, arrivano le nomination agli Oscar. L’annuncio è in diretta alle 8:30 ET (5:30 PT): per l’Italia significa ore 14:30. A rivelare i candidati saranno Danielle Brooks e Lewis Pullman, in una presentazione dal Samuel Goldwyn Theater. La diretta passa dai canali ufficiali dell’Academy (anche in streaming online) e dalla filiera ABCABC News, con distribuzione digitale dedicata. MIGLIOR FILM. Qui la partita è sulla “solita” rosa da 10 (è l’unica categoria che può arrivare a dieci candidati). Secondo le previsioni più citate in queste ore, “One Battle After Another” è il titolo da battere, con “Sinners” e “Hamnet” come rivali diretti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

