Non riesco a parlare Grazie! | Kimi scoppia a piangere per l' emozione

Dopo la vittoria nel Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli ha avuto una forte reazione emotiva, scoppiano a piangere e ha detto semplicemente

Dopo la straordinaria vittoria nel GP di Cina, Kimi Antonelli non riesce a contenere l'emozione e si lascia andare alle lacrime nel ripercorrere la gara che l'ha portato a spezzare il digiuno di una vittoria in Formula 1 per l'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non riesco a parlare. Grazie!": Kimi scoppia a piangere per l'emozione Articoli correlati Morta Patrizia De Blanck, le parole strazianti della figlia Giada: “Non riesco a parlare”. Dolore enormeIl mondo della televisione e dello spettacolo italiano saluta per sempre Patrizia De Blanck: la contessa è morta all’età di 85 anni. Marco Travaglio scoppia a piangere per Fabrizio Corona: "Non posso non volergli bene"La docuserie “Io sono notizia”, dedicata alla vita di Fabrizio Corona, riserva un momento di commozione. Paky - Tardi feat. Sfera Ebbasta (Official Visual 360°) Approfondimenti e contenuti su Non riesco a parlare Grazie Kimi... Discussioni sull' argomento La tecnologia unisce o separa? Le nostre esprienze: i racconti in classe; Le Mappe di Google ora parlano grazie a Gemini; Daspo a un 18enne dopo una rissa tra ragazzi: aveva tirato fuori un coltello, abbandonandolo in strada all'arrivo degli agenti; Kalulu sui fatti del derby d'Italia: Meglio non parlare, dico solo peccato. Perdono Bastoni, bisogna andare avanti. La coppia è stata scoperta grazie alla denuncia della bambina, che ha trovato il materiale sul pc della madre facebook Grazie Lewis, ma se ti mancava la Mercedes bastava dirlo #ChineseGP x.com