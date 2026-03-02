Il ex presidente ha affermato che i missili iraniani potevano colpire l’Europa e le basi statunitensi, sostenendo che presto avrebbero potuto raggiungere anche gli Stati Uniti. Ha inoltre dichiarato che la guerra continuerà finché sarà necessario, senza specificare eventuali scadenze o limiti temporali. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla capacità militare del regime iraniano e sui rischi potenziali per l’Europa e gli Stati Uniti.

“Il regime iraniano disponeva già di missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America“. Lo ha ribadito Donald Trump alla Casa Bianca sottolineando che “il programma missilistico balistico del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero”. Donald Trump ha anche ironizzato sulla sua volubilità parlando dell’operazione militare in Iran. “Dicono che voglio fare le cose in fretta perché poi mi annoio. Io non mi annoio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ribadisce: “I missili iraniani potevano colpire l’Europa e raggiungere gli Usa”. E sui tempi della guerra: “Avanti fino a quando sarà necessario”

Iran, parla Trump: “I loro missili potevano colpire gli Usa e l’Europa. Avevamo l’ultima occasione per colpirli”«Stiamo distruggendo le capacità missilistiche dell’Iran, e lo si può vedere ogni ora che passa, insieme alla loro capacità di produrne di nuovi e...

Leggi anche: Trump lancia l’allarme: “I missili iraniani possono colpire l’Europa”. Ecco fino a dove arrivano

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump ribadisce.

Discussioni sull' argomento Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran-Usa, il doppio ordine di Trump nel giorno decisivo; Israele e Stati Uniti attaccano l’Iran: Teheran reagisce all'offensiva. Escalation in tutto il Golfo; Ucraina, i contatti si moltiplicano ma i negoziati restano lontani: mentre Zelensky sente il Trump, Mosca risponde con 420 droni e 39 missili.

Il senatore americano Sanders ribadisce che secondo la Costituzione è il Congresso che dichiara guerra non un presidente. #Trump dice ha iniziato un Guerra incostituzionale illegale e premeditata x.com

Trump conferma anche gli Stati Uniti, oltre a Israele, hanno attaccato l'Iran. "Obiettivo, difendere gli americani", dichiara il presidente Usa che esorta gli iraniani a prendere il controllo del governo e ribadisce: "Teheran non avrà il nucleare" - facebook.com facebook