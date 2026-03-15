Naspi a marzo 2026 quando viene pagata | consulta le date

Da feedpress.me 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pagamento della NASpI di marzo 2026 avviene in date specifiche e si può consultare il calendario aggiornato. Le somme vengono erogate in modo regolare a tutti i beneficiari, seguendo le scadenze stabilite dall’Inps. Le date di pagamento sono disponibili sul sito ufficiale e vengono comunicate anche tramite avvisi individuali. È importante verificare le date precise per evitare eventuali ritardi.

. Il pagamento della NASpI di marzo 2026 è imminente. Come avviene ogni mese, l’ INPS non prevede una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari: le tempistiche variano in base alla data di presentazione della domanda, alla storia contributiva e agli eventuali ricalcoli in corso. In linea generale, gli accrediti della disoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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