Nasce oggi Rolls-Royce | la nascita di un mito dell’automobile

Oggi si celebra la nascita di una delle aziende più iconiche nel mondo delle automobili, fondata nel Regno Unito nel 1906. La compagnia, chiamata Rolls-Royce Limited, ha iniziato la sua attività con l’obiettivo di produrre veicoli di alta qualità. Nel corso degli anni, questa casa automobilistica ha conquistato una posizione di rilievo nel settore.

Il 15 marzo 1906 viene fondata nel Regno Unito la Rolls-Royce Limited, destinata a diventare una delle aziende automobilistiche più prestigiose della storia. Il marchio nasce dall’incontro tra due uomini con competenze diverse ma complementari: l’ingegnere Henry Royce e l’imprenditore appassionato di motori Charles Rolls. La collaborazione tra i due iniziò nel 1904, quando Charles Rolls rimase colpito dalla qualità delle automobili progettate da Henry Royce. Da quell’incontro nacque un accordo: • Royce si sarebbe occupato della progettazione e della produzione dei veicoli. • Rolls avrebbe curato la commercializzazione e la diffusione del marchio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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