Oggi, Cotelli ha dichiarato che la Pallacanestro Brescia vuole riscattarsi dopo le ultime sconfitte, motivata dalla forza dell'Udine. La squadra friulana ha vinto l'ultima partita, dimostrando di essere in forma. Cotelli ha sottolineato che i biancazzurri sono determinati a migliorare e a ottenere una vittoria importante. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella sede di San Zeno Naviglio, in un incontro dedicato alle nuove iniziative sportive.

Nel pomeriggio odierno, presso la sede operativa di San Zeno Naviglio, è stata presentata la doppia vetrina sportiva che riguarda la Pallacanestro Brescia: la Frecciarossa Final Eight e l’IBSA Next Gen Cup 2026. L’evento ha messo in rilievo la continuità e la crescita del progetto biancoblu, con l’attenzione rivolta sia al panorama senior sia al settore giovanile, e ha anticipato le sfide che attendono le squadre in calendario a Torino. La manifestazione, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio, coinvolge una squadra locale, pronta a partecipare all’appuntamento di grande richiamo nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cotelli: "Udine squadra forte, noi vogliamo riscatto

Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha parlato alla Conferenza di Monaco e ha rassicurato gli alleati europei sulla volontà degli Stati Uniti di sostenere un’Europa forte.

Dopo il confronto tra Milan e Verona, il difensore rossonero Tomori ha commentato la squadra avversaria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.