Nella partita tra Udinese e Juventus, i giornali riportano che il gol di Conceicao è stato annullato al limite, seguendo una direttiva specifica. Si parla anche di un rischio per Cambiaso, coinvolto nelle decisioni arbitrali. La moviola analizza le fasi più contestate del match, evidenziando le scelte che hanno influenzato il risultato finale.

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© Juventusnews24.com - Moviola Udinese Juve, i giornali: «Annullamento gol Conceicao al limite, ma è questa la direttiva; Cambiaso rischia»

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