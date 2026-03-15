MotoGP 2026 | il Qatar slitta a novembre il Brasile apre

Il calendario del MotoGP 2026 è stato modificato: la gara in Qatar è stata spostata a novembre, mentre il Gran Premio in Brasile si svolgerà all’inizio della stagione. Queste variazioni sono state decise a causa dell’instabilità geopolitica nella regione mediorientale. La nuova programmazione interesserà tutte le tappe previste e sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Il calendario della stagione 2026 subisce una profonda riorganizzazione a causa dell’instabilità geopolitica nella regione mediorientale. La crisi in Medio Oriente ha costretto gli organizzatori a spostare il Gran Premio del Qatar, previsto ad aprile, alla data dell’8 novembre. Questa decisione provoca un effetto domino che slitta le tappe finali di Portogallo e Valencia verso la fine del mese di novembre. L’impatto immediato si riflette anche sull’apertura della stagione, dove il prossimo appuntamento è fissato in Brasile, nell’Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania. Si tratta di una novità assoluta per il motomondiale, introducendo un tracciato mai prima nel programma ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP 2026: il Qatar slitta a novembre, il Brasile apre Articoli correlati Leggi anche: Il ricorso contro la tratta D breve. L’udienza al Tar slitta a novembre Leggi anche: MotoGp, calendario 2026: 22 gare con il ritorno dopo 21 anni del Gp del Brasile Aggiornamenti e contenuti dedicati a MotoGP 2026 il Qatar slitta a novembre... Temi più discussi: MotoGP a rischio: difficile confermare il GP del Qatar ad aprile 2026; MotoGP 2026. Carmelo Ezpeleta: GP Qatar? Molto difficile che ci andremo ad aprile. Possibili scenari; La guerra ferma F1 e MotoGP: pioggia di cancellazioni in vista ad aprile; Verso cancellazione Bahrain e Arabia Saudita di F1 e Qatar MotoGP. MotoGP 2026: cambia la data del GP del Qatar. Lusail si sposta a novembreLa FIM e MotoGP Sport Entertainment Group hanno confermato il rinvio dell’appuntamento nel deserto, inizialmente previsto per aprile, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La ... msn.com MotoGP | Conflitto in Medio Oriente: posticipato il Gran Premio del QatarIl conflitto in Medio Oriente ha portato la MotoGP a posticipare il Gran Premio del Qatar, originariamente previsto per aprile e che è stato posticipato all'8 novembre. Questa decisione è stata presa ... motograndprix.motorionline.com La MotoGP avrebbe l'intenzione di posticipare il Gran Premio del Qatar dal weekend del 12 aprile a quello dell'8 novembre. Ciò costringerebbe a posticipare anche i due successivi round del Motomondiale, ossia Portimao e Valencia. Fonte: Motorsport.com # facebook #MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere x.com