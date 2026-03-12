Il ricorso contro la tratta D breve L’udienza al Tar slitta a novembre

Il Tar del Lazio ha deciso di rinviare l’udienza sul ricorso contro la tratta D breve al 18 novembre. La decisione è stata comunicata ieri e l’udienza è stata spostata a quella data per consentire l’esame nel merito della questione. La richiesta di rinvio è stata avanzata dalle parti coinvolte, che si confronteranno nel prossimo appuntamento giudiziario.

Tutto rinviato a un'udienza nel merito il 18 novembre. Così ha deciso il Tar del Lazio sul ricorso di 10 Comuni della Brianza Est contro la tratta D breve di Pedemontana, depositato all'ultimo minuto utile "dopo il colpo di mano della società che aveva approvato il tracciato in sordina a dicembre", ricordano i sindaci di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate e Vimercate. Oggi, il primo risultato di quella che si profila anche come una battaglia legale. I documenti presentati in giudizio dal gestore dell'autostrada farebbero emergere "nuovi profili di illegittimità", per gli amministratori locali...