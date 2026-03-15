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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’alchimia tra Moncler e FRGMT: perché il ‘Jayel’ è un pezzo raro. Il valore della collaborazione esclusiva. La collezione Moncler Genius rappresenta l’apice della creatività nel settore dei capi invernali di lusso, dove ogni stagione vede la nascita di collaborazioni con designer internazionali. Il modello ‘Jayel’, frutto del lavoro con il collettivo francese FRGMT, si distingue per una visione estetica che sfida le convenzioni tradizionali dell’abbigliamento tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moncler Genius Jayel: Design FRGMT, vestibilità e prezzo

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