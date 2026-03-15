Moncler x FRGMT Bomber ‘Ostria’ | arte K-pop o streetwear?

Una collaborazione tra Moncler e FRGMT ha portato alla creazione di un bomber denominato ‘Ostria’. La collezione combina elementi di streetwear con richiami all’estetica K-pop, generando dibattito tra appassionati e critici di moda. La presentazione del capo ha attirato attenzione sui social media e tra gli esperti del settore, che si sono confrontati sulle influenze stilistiche del design.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’incontro tra l’italiano e lo studio Nayeon & Rang: un bomber come opera d’arte. La collaborazione che ha dato vita al modello ‘Ostria’ rappresenta molto più di una semplice edizione limitata; segna un punto di svolta estetico dove la rigorosa tradizione tecnica di Moncler incontra la libera creatività dello studio coreano Nayeon & Rang. Mentre il nome FRGMT appare spesso associato alla collezione Genius nel suo complesso, è fondamentale distinguere il ruolo specifico di questo studio illustrativo nella creazione delle grafiche uniche del capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moncler x FRGMT Bomber ‘Ostria’: arte K-pop o streetwear? Articoli correlati Leggi anche: Rhude Bomber Palm Eagles: Guida al capo streetwear iconico Leggi anche: Icon Pop, la mostra sulle innovazioni di Pop Art e Neon Pop Tutto quello che riguarda Moncler x FRGMT Bomber 'Ostria' arte K... MONCLER X FRGMT: la collezione che celebra l'amoreLa collezione Moncler x FRGMT, co-creata da Hiroshi Fujiwara all’interno del progetto Genius, rappresenta la lunga storia d’amore tra due mondi, Moncler e FRGMT. È uno dei rapporti più longevi di ... grazia.it Moncler svela una nuova collezione con FrgmtLa collezione Moncler x Frgmt is out. Co-creata da Hiroshi Fujiwara all’interno del progetto Genius, la collezione rende omaggio alla relazione professionale di lunga durata tra il marchio italiano e ... milanofinanza.it