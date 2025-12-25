Conrad Harder, centravanti danese classe 2005, poteva passare dallo Sporting Lisbona al Milan nell'ultimo calciomercato estivo: poi è finito al RB Lipsia. Il suo rendimento in Germania, finora, non è stato di certo così entusiasmante. I numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Harder? Ecco come sta andando

