Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, il Napoli si prepara a valutare il mercato. Tra le preferenze dei tifosi, spicca il nome di Lucca, un giocatore che potrebbe rappresentare un elemento importante per la rosa. La società azzurra monitora le opportunità di mercato per rafforzare ulteriormente la squadra in vista delle prossime competizioni.

Grande festa in casa Napoli, con i partenopei che si sono portati a casa la terza Supercoppa Italiana della loro storia. Una gara perfetta da parte dei campioni d’Italia, che in quel di Riad non hanno lasciato chances al Bologna. Vittoria per 2-0 senza troppe discussioni e secondo trofeo in bacheca in questo storico 2026. Tra un festeggiamento e l’altro, però, gli azzurri ora devono pensare anche al mercato: la situazione più spigolosa è senza dubbio quella legata a Lorenzo Lucca. Il giocatore ha espresso la sua volontà. Napoli, la volontà di Lucca è chiarissima: “La Roma può essere perfetta”. Non è stata una prima parte di stagione semplice per Lorenzo Lucca, che sperava senz’altro in un inizio con il Napoli decisamente diverso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, dopo la Supercoppa testa al mercato: Lucca ha messo un club in cima alle preferenze

Leggi anche: Napoli, dopo la Supercoppa testa al mercato: Lucca ha messo un club in cima alle preferenza

Leggi anche: Calciomercato Milan, testa ai rinforzi dopo l’eliminazione in Supercoppa: questi due nomi sono in cima alla lista di Tare. Le ultimissime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Supercoppa italiana: Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione Video; LE INTERVISTE - Italiano dopo Napoli–Bologna di Supercoppa: “Testa alta, nessun rimpianto. Questa finale ci farà crescere”; Supercoppa Italia, Napoli in finale: ecco l'effetto Conte.

Decidono due perle di Neres, la Supercoppa é del Napoli - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it