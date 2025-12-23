In attesa del prossimo incontro tra dirigenza e tecnico, si lavora per rinforzare la squadra, in particolare nel reparto arretrato. Sul mercato sono emersi i nomi di Pietuszewski e Camara, mentre continua a tenere banco la situazione di Coppola, favorito di Sartori. Dopo la Supercoppa, si attende un aggiornamento sulla strategia di mercato, con possibili sviluppi già nelle prossime ore.

Archiviata la Supercoppa è tempo del summit di mercato. Dirigenza e tecnico, alla vigilia della partenza erano d’accordo di fare un punto della situazione dopo la trasferta araba, resta da capire se il momento buono arriverà già domani, alla ripresa, o nelle ore successive. E’ rientrato Vitik, Casale ne avrà ancora per un po’ e con il Sassuolo sarà comunque squalificato Heggem: morale, un rinforzo in difesa resta argomento all’ordine del giorno, considerato che Lucumi andrà in scadenza al 2027 e non ha dato aperture al rinnovo e nell’ultimo periodo ha fatto i conti con un’infiammazione al tendine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tra dirigenza e tecnico ci sarà al più presto un summit per rinforzare la squadra, soprattutto nel reparto arretrato in emergenza. Mercato: Pietuszewski e Camara, i nomi nuovi. Tiene banco sempre Coppola, pupillo di Sartori

