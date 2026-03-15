medio oriente i quattro attacchi contro le basi con soldati italiani

Nel Medio Oriente, quattro attacchi contro basi con soldati italiani si sono verificati in sedici giorni. Tre di questi hanno interessato la base di Ali Al Salem, mentre uno ha coinvolto il campo di Camp Singara. In tutti i casi, i militari italiani sono rimasti illesi. La serie di eventi si è conclusa senza vittime o feriti tra il personale presente.

Sedici giorni di guerra, quattro attacchi diretti contro basi militari in Medio Oriente dove operano anche soldati italiani, una sequenza che da Kuwait a Iraq racconta quanto il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele stia allargando il suo raggio di minaccia. Nel mirino è finita soprattutto la base di Ali Al Salem, in Kuwait, colpita tre volte dall’inizio degli attacchi congiunti di Usa e Israele contro l’Iran. Poi è toccato anche a Camp Singara, a Erbil, in Iraq. Il dato che pesa più di tutti, per ora, è questo: nessun militare italiano è rimasto ferito, perché in ogni episodio il personale si è rifugiato nei bunker. Ma la pressione cresce, i danni si accumulano e l’ultimo raid, quello di oggi, ha già lasciato un segno concreto con la distruzione di un velivolo della Task force air italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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