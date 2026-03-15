Max Mara Gonna Pianosa | Denim vestibilità e abbinamenti

Max Mara ha presentato la gonna Pianosa, realizzata in denim, che si distingue per la vestibilità e la possibilità di abbinamenti versatili. L’articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La gonna è stata descritta come una proposta di moda dall’azienda, rivolta a chi cerca un capo pratico e facilmente abbinabile.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone effetto denim: la versatilità della Pianosa Max Mara. La scelta del tessuto è il cuore di questo capo, dove l’estetica robusta del denim si incontra con la morbidezza naturale del cotone. La gonna ‘Pianosa’ utilizza un cotone strutturato che imita l’aspetto ruvido del jeans senza però rinunciare alla qualità tattile tipica dei capi Max Mara. Questa combinazione permette al tessuto di mantenere una caduta elegante e fluida, evitando quella rigidità che spesso caratterizza i veri indumenti in denim pesante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Gonna Pianosa: Denim, vestibilità e abbinamenti Articoli correlati Leggi anche: Gonna mini ‘Lula’ Armarium: denim, vestibilità e abbinamenti Leggi anche: Gonna ‘Hill’ B Sides: Denim, vestibilità e stile