Gonna mini ‘Lula’ Armarium | denim vestibilità e abbinamenti

Una nuova gonna mini chiamata ‘Lula’ di Armarium è disponibile sul mercato, realizzata in denim. La vestibilità è studiata per adattarsi a diversi tipi di corporatura e permette molteplici abbinamenti. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim ‘Lula’: tessuto, cuciture e la tasca laterale. L’analisi visiva della gonna mini ‘Lula’ di Armarium rivela subito un tessuto denim di colore blu medio, caratterizzato dalla classica trama twill o diagonale tipica dei capi in jeans. Questa struttura del filato non è solo estetica, ma conferisce al capo quella robustezza intrinseca che il denim garantisce da decenni nel mondo della moda casual. Armarium Gonna mini 'Lula' La parte superiore del capo presenta una cintura integrata con occhielli ben definiti e cuciture rinforzate che assicurano stabilità alla vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gonna mini ‘Lula’ Armarium: denim, vestibilità e abbinamenti Articoli correlati Leggi anche: Agolde Gonna ‘Hilla’: Denim rigenerato, vestibilità e stile Leggi anche: Givenchy Gonna Denim: Catena dorata, frange e vestibilità