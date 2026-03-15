Maurizio Battista Il nuovo show al Teatro Regio

Martedì 9 giugno 2026 al Teatro Regio di Parma si terrà il nuovo spettacolo di Maurizio Battista intitolato “Uno, nessuno e centomila”. La rappresentazione fa parte della rassegna “Tutti a Teatro” e amplia il cartellone di eventi in programma. Maurizio Battista, noto comico romano, salirà sul palco per presentare il suo ultimo show. L’appuntamento è previsto per questa data.

La rassegna “Tutti a Teatro” amplia ancora il cartellone con un nuovo imperdibile evento. Martedì 9 giugno 2026 al Teatro Regio di Parma arriva il nuovo spettacolo del maestro della risata romana: MAURIZIO BATTISTA con “Uno, nessuno e centomila”. Un viaggio tra comicità dissacrante, riflessione e pura emozione. Maurizio Battista continua a consolidarsi come una delle figure più brillanti e affermate della scena comica italiana. Con il suo stile inconfondibile, intriso di brillante ironia e un’imprevedibilità che cattura l’attenzione, l’artista romano si prepara a tornare sul palco con una nuova sfida artistica. Il nuovo progetto teatrale, si presenta come un viaggio nella sua visione del mondo: una fusione perfetta di comicità dissacrante e intensi spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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