matrimonio forzato la condanna a shabbar due giorni prima del delitto di saman

Due giorni prima del delitto di Saman Abbas, il padre della ragazza è stato condannato per matrimonio forzato. L’udienza al tribunale di Reggio Emilia si terrà nel mese di aprile e riguarda il procedimento legato a lui, che è coinvolto nel caso della 18enne uccisa il 1° maggio 2021 e sepolta vicino alla sua abitazione a Novellara.

In aprile è fissata nel tribunale reggiano un’udienza sul padre di Saman Abbas, la 18enne uccisa il primo maggio 2021 e sepolta sotto terra a pochi metri da casa sua a Novellara. Il giudice dovrà vagliare la posizione di Shabbar Abbas su un’accusa di tentata costrizione al matrimonio della figlia col cugino pakistano, a lui mossa cinque anni fa: è emerso infatti un ’giallo’ rispetto al decreto penale di condanna da cui l’uomo fu raggiunto nel 2021. Ricordiamo che il processo principale, quello sull’ omicidio della 18enne, approderà alla Cassazione. In Appello i giudici confermarono l’ergastolo al padre e alla madre Nazia Shaheen. Stessa condanna pena anche per i cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che in primo grado vennero invece assolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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