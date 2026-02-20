Saman | madre sotto accusa per matrimonio forzato nuova svolta

Il tribunale di Reggio Emilia ha deciso di riaprire il procedimento contro Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, accusata di aver contribuito al matrimonio forzato della figlia. La richiesta di processo arriva dopo aver raccolto nuove prove che collegano la donna alla vicenda. Le indagini puntano a chiarire il ruolo della madre nel costringere Saman a sposare un uomo molto più grande di lei, una decisione che ha portato alla tragica morte della ragazza. La vicenda continua a scuotere l’Italia.

La spirale di accuse nel caso Saman Abbas: nuova richiesta di processo per la madre, Nazia Shaheen. Reggio Emilia è al centro di un nuovo, doloroso capitolo nella vicenda di Saman Abbas, la diciottenne uccisa a Novellara nel maggio 2021. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Nazia Shaheen, la madre della giovane, per il reato di tentata costrizione al matrimonio, un’accusa che si aggiunge alla condanna in appello per l’omicidio della figlia. La vicenda, già segnata da un profondo dolore, si arricchisce di nuovi dettagli e si prepara ad affrontare ulteriori battaglie legali. La denuncia di Saman e la paura di un matrimonio forzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

