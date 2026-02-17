Allegri | Non fu per il gol di Muntari che il mio Milan perse quello scudetto

Max Allegri ha dichiarato che il suo Milan non perse lo scudetto a causa del gol di Muntari, come si era ipotizzato in passato. La sua opinione arriva mentre il tecnico si difende dalle polemiche sul caso Bastoni, scegliendo di mantenere un tono sereno e distaccato. Allegri ha anche commentato con una battuta su Chivu, sottolineando la differenza tra le modalità di approccio delle due situazioni.

Chivu, guarda come si fa. Max Allegri, che uno stinco di santo non è mai stato, sorvola il polverone Bastoni con classe ostentata e una certa furbizia. Domani c’è il recupero di campionato con il Como e in conferenza ovviamente gli chiedono delle polemiche e del rimando continuo al gol di Muntari, negato al suo Milan contro la Juventus nel 2012. Lui risponde così: “ Le polemiche ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. In passato ho sbagliato cadendoci dentro, non lo faccio più. Sarebbe importante togliere pressione agli arbitri: il carico aumenta perché in Italia la qualificazione in Champions è una questione di vita o di morte da un punto di vista economico”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

