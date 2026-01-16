Morto Tony Dallara lutto nel mondo della musica

È scomparso Tony Dallara, figura importante della musica leggera italiana, all’età di 89 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui

Lutto nel mondo della musica: è morto a 89 anni Tony Dallara. Protagonista assoluto della musica leggera, il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina". Molisano di Campobasso, dov'era nato il 30 giugno 1936, Antonio Lardera (questo il suo nome di battesimo) è stato uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana. Nel 1960 aveva vinto il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel con "Romantica".

