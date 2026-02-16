L'oroscopo di oggi lunedì 16 febbraio 2026 | Ariete e Leone sull'attenti
Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, Saturno entra nel segno dell’Ariete, spingendo gli uomini e le donne di questo segno a rivedere le loro abitudini. Questo passaggio influenzerà in modo particolare i nati sotto il segno del Leone, che si troveranno a dover affrontare alcune scelte importanti. Nelle prossime ore, i Leone sentiranno più forte la pressione di concentrarsi sulle proprie priorità, mentre Ariete e Sagittario si preparano a rinnovare i loro progetti.
Con l'oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, inizia la prima settimana con Saturno nel segno dell'Ariete: è il momento di rimettersi in forma e con la testa sulle spalle per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato è il Toro.
