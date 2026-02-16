L'oroscopo di oggi lunedì 16 febbraio 2026 | Ariete e Leone sull'attenti

Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, Saturno entra nel segno dell’Ariete, spingendo gli uomini e le donne di questo segno a rivedere le loro abitudini. Questo passaggio influenzerà in modo particolare i nati sotto il segno del Leone, che si troveranno a dover affrontare alcune scelte importanti. Nelle prossime ore, i Leone sentiranno più forte la pressione di concentrarsi sulle proprie priorità, mentre Ariete e Sagittario si preparano a rinnovare i loro progetti.

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, inizia la prima settimana con Saturno nel segno dell'Ariete: è il momento di rimettersi in forma e con la testa sulle spalle per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato è il Toro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Paolo Fox ha previsto le previsioni dell’oroscopo di domani, lunedì 16 febbraio 2026, dopo aver analizzato le stelle di questa settimana.

Oggi, molti italiani cercano le previsioni di Paolo Fox per il segno zodiacale.

