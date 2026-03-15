L’attore protagonista interpreta Simon, un uomo che affronta una difficile lotta per la sopravvivenza in uno spettacolo teatrale intitolato

La sfida per superare i propri limiti. Il senso dell’amicizia e quello della colpa. E quella domanda che ogni spettatore non potrà porsi alla fine dello spettacolo: "Cosa avrei fatto io, al posto di Simon?". È Toccando il vuoto, la versione teatrale italiana ispirata al libro dell’alpinista britannico Joe Simpson Touching the Void, in scena oggi al teatro Pazzini di Verucchio con il cantante e attore Lodo Guenzi nel ruolo del protagonista. Con lui in scena ci saranno Giovanni Anzaldo (Simon), Matteo Gatta (Richard) ed Eleonora Giovanardi (Sarah), diretti dalla regia di Silvio Peroni. Toccando il vuoto è tratto dal racconto di Simpson (interpretato da Lodo Guenzi) sull’incidente subito nel 1985 durante la scalata sulle Ande peruviane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lodo Guenzi e la lotta per la sopravvivenza in "Toccando il vuoto"

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